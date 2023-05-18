Общество 18 мая 2023, 13:30 Депутат Бурматов объяснил, почему все владельцы собак должны проходить кинологические курсы Депутат Бурматов: каждый владелец должен знать специфику взаимодействия с животными

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с изданием URA.RU заявил, что каждому владельцу собаки желательно пройти специализированные кинологические курсы.

По словам политика, взаимодействие и общение с животным имеет особую специфику.

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«Желательно, чтобы каждый владелец ее знал и понимал. Это полезно. Я это всем рекомендую, вне зависимости от того, как долго собака у вас живет», — процитировал RT Бурматова.

Депутат отметил, что обучение закладывает в собаке определенные команды, чтобы животное не подбирало предметы с травы, не попало под машину и не напало на человека.