Депутат Бурматов объяснил, почему в России невозможен налог на домашних животных

Первый зампред комитета Госдумы по экологии и окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, может ли в России появиться налог на животных. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

«В Германии очень высокий налог на собак, это правда. Но в России другая традиция. У нас никогда не будет налога на животных. В России налог на животных невозможен, потому что у нас в деревнях есть бабушки с кошками, у которых их 15 штук в доме живет. Если они только узнают, что кто-то что-то подобное планирует, они моментально от всех этих 15 кошек избавятся, причем не всегда выкинув их за ворота, а часто сходив на речку с ними в одну сторону. Поэтому мы никогда, я ответственно заявляю, не введем налоги на животных», — отметил он.

Бурматов добавил, что штрафы за безответственное отношение к животным, напротив, в скором времени могут появиться в стране. Их размер составит до 200 тысяч рублей.