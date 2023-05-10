Общество 10 мая 2023, 17:45 Депутат Бурматов объяснил, что инициатива о штрафах за самовыгул питомцев дублирует существующий закон

Читать 360tv в

Депутат Александр Спиридонов подготовил поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», которые предполагают штраф за самовыгул питомцев. Но их вряд ли поддержат, потому что они дублируют уже существующий закон. Об этом RT рассказал первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, в России уже действует запрет, касающийся самовыгула питомцев, Кроме того, за это также назначены штрафы.

Реклама

«Поправки не будут поддержаны коллегами, потому что сегодня возможность установления штрафов и запрета самовыгула уже есть», — подчеркнул Владимир Бурматов.

Он также добавил, что выступает за введение регистрации животных.

Авторы: