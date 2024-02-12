Общество 12 февраля 2024, 16:31 Депутат Бурматов назвал незаконным запрет на кормление бездомных животных

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Власти Астраханской области решили ввести административное наказание за кормление бездомных животных. В беседе с ИА НСН ситуацию прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, другие регионы уже пытались принять аналогичные меры. В частности, речь идет о Челябинской и Ивановской областях.

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«Прокуратура признала это решение незаконным, так как оно противоречит федеральному законодательству», — высказался депутат.

Парламентарий отметил, что намерение Астраханской области также оспорят в надзорном ведомстве.