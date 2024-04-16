Общество 16 апреля 2024, 11:42 Депутат Бурматов назвал гуманной мерой разрешение брать с собой животных в салон самолета

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Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» разрешили пассажирам брать животных в салон самолета и перевозить их на соседнем кресле. Такое решение является гуманной мерой, сообщил депутат Госдумы Владимир Бурматов в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, подобного разрешения зоозащитники добивались на протяжении последних нескольких лет. Теперь у россиян появилась возможность права выкупа места для транспортировки пушистого друга.

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Бурматов отметил, что новая мера удобна для авиакомпаний, владельцев питомцев и для самих животных, которые не будут испытывать сильный стресс во время полета.