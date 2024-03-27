Общество 27 марта 2024, 12:35 Депутат Бурматов назвал эвтаназию неэффективным способом решения проблемы с бездомными животными

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в беседе с ИА НСН назвал эвтаназию дорогим и неэффективным способом решения проблемы с бездомными животными.

Он считает, что отдельные регионы России выбирают именно этот путь, поскольку он позволяет заработать предприятиям.

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«Что такое немотивированная агрессия, кто будет ее устанавливать? Если она (собака) лает — немотивированная агрессия, либо надо дождаться, пока собака укусит? Тогда чем это защищает людей?» — задался вопросами Бурматов.

Ранее стало известно, что депутаты Самарской думы приняли законопроект, который при определенных условиях разрешает эвтаназию бродячих собак. Решения допускается, если есть немотивированная агрессия и причинение вреда человеку, а также в случае обнаружении у животных заболевания из списка.