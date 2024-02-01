01 февраля 2024, 18:50
Депутат Бурматов напомнил, что в России за выброшенных животных установлена административная ответственность
Хозяева, которые решили избавиться от животного, отнеся его умирать в лес, будут попадать под административную и даже уголовную ответственность. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Оставление животного умирать зимой на улице приравнивается к жестокому убийству.
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«У нас предусмотрена административная и уголовная ответственность. Я, как владелец животного, не могу себе представить человека, который своего друга, члена семьи, своего питомца возьмет и отвезет в лес умирать мучительной смертью», — сказал он.
Ранее опрос показал, что около половины российских граждан готовы бросить питомца во время переезда.
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