Общество 24 января 2024, 14:10 Депутат Бурматов: домашние питомцы получат статус пассажиров при транспортных перевозках

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Зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов анонсировал появление новых правил, касающихся транспортных перевозок питомцев. Об этом сообщило ИА НСН.

Депутат отметил, что рабочая группа создаст положения, которые законодательно приравняют домашних животных к полноценным пассажирам. Сейчас коты и собаки имеют статус багажа.

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По словам парламентария, такое решение было принято после ситуации с котом Твиксом. Проводница поезда выкинула его из вагона, позже питомец погиб.