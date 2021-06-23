Германия наращивает расходы на оборону из-за подготовки к войне с Россией. Такого мнения придерживается депутат бундестага от фракции «Левые» Севим Дагделен.

«Немецко-российские отношения достигли дна. Не проходит и дня без новых санкционных требований против России. Вместо дипломатического взаимопонимания федеральное правительство полагается на беспрецедентное вооружение, чтобы за несколько лет стать крупнейшей военной державой на континенте с военными расходами в 85 миллиардов евро, что значительно опережает Россию с текущими 54 миллиардами евро. Федеральное правительство открыто берет курс на подготовку к войне против России», — заявила она в своей авторской колонке в газете nd.DerTag.

Она отметила, что любая страна, которая заинтересована в войне с Россией, не готова разряжать напряженность в отношениях. Наоборот, их пропагандисты «создают новые образы врага», чтобы подготовиться к вооруженному конфликту.

«Крики конфронтации и войны все чаще формируют немецкую общественность. Всех, кто не согласен, называют кремлевской марионеткой. Это с уверенностью можно рассматривать как часть моральной мобилизации и подготовки к войне», — добавила она.

Дагделен считает, что немецкие политики мечтают о ельцинской России, когда союзные с Западом олигархи продавали сырье страны за бутылку водки.