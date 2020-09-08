Депутат бундестага призвала прекратить процесс экстрадиции Ассанжа в США

Заместитель председателя фракции «Левые» в бундестаге Хайке Ханзель заявила о необходимости прекратить процесс экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в США.

«От имени фракции левых я требую, чтобы правительство Соединенного Королевства прекратило все эти процедуры по экстрадиции Джулиана Ассанжа в США», — подчеркнула депутат.

Также она призвала в срочном порядке освободить его из-под стражи. Помимо прочего, политик отметила, что нужно остановить «продолжающееся психологическое давление» на Ассанжа и обеспечить его помощью независимых медицинских специалистов, информирует сайт RT.

Ханзель возмутилась, что Ассанжу не предоставляют политическое убежище, как это сделали с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

В понедельник, 7 сентября, в британском суде начался второй этап слушаний об экстрадиции Ассанжа в Соединенные Штаты. Минюст выдвинул в его отношении 18 обвинений. В целом ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

Судебное преследование Ассанжа началось 10 лет назад после публикаций WikiLeaks секретных материалов Пентагона о военных преступлениях американской армии на Ближнем Востоке.