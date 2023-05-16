Общество 16 мая 2023, 12:22 Депутат Будуев рассказал о необходимости запретить одноразовый пластик

Читать 360tv в

Одноразовая посуда и пакеты являются одними из главным загрязнителей окружающей среды в мире. Поэтому депутаты Госдумы разработали проект постановления, запрещающий производство трудно перерабатываемого пластика. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Постановление могут рассмотреть уже на ближайшем пленарном заседании во вторник, 16 мая.

Реклама

«Когда пластик попадает на полигоны, он горит, и образуется диоксин. Это примерно тот боевой яд, которым американцы травили вьетнамцев. Этот яд приводит не только к массовой онкологии, но и к генетическим мутациям», — сказал член Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Николай Будуев.

Он добавил, что необходимо рассмотреть варианты замены пластика. Например, использовать в качестве альтернативы целлюлозу и алюминий.

Авторы: