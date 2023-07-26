Общество 26 июля 2023, 18:50 Депутат Бруцкая поддержала инициативу о том, чтобы соцработники могли помогать мамам в качестве бесплатных нянь

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Депутат Госдумы, учредитель движения «Совет матерей», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая поддержала инициативу о том, чтобы социальные работники могли помогать молодым мамам в качестве бесплатных нянь. Об этом сообщило ИА RuNews24.ru.

По словам депутата, подобная практика уже существует в некоторых регионах России, например, в Калужской области.

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В помощи нянь зачастую нуждаются матери-одиночки и молодые семьи, которые оказались в непростой жизненной ситуации. В России всячески необходимо развивать институт социальных нянь, добавила парламентарий.