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    01 декабря 2020, 10:54

    Депутат Боярский выступил против закрытия музеев и театров в пандемию

    Полина Петрова

    Депутат Госдумы РФ Сергей Боярский выступил против закрытия музеев, театров и цирков в период распространения коронавируса, информирует РИА ФАН.
    Депутат Боярский выступил против закрытия музеев и театров в пандемию

    Парламентарий раскритиковал организаторов концерта Басты, который состоялся в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 27 ноября. На видео, опубликованном артистом в соцсетях, видно, что в помещении присутствовали тысячи поклонников, которые были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

    Боярский признался, что не является радикальным противником концертов в эпоху пандемии. Его возмущает «появление двойных стандартов». Как считает политик, менее известные музыканты тоже должны зарабатывать. Также депутат не согласен с закрытием музеев. По его мнению, пребывание в них куда безопаснее нахождения в общественном транспорте.

    «Безусловно, необходимо ограничивать количество посетителей, но 50% для театров и кинотеатров достаточно. Соблюдать меры предосторожности в этих местах проще, чем на концертах и танцполе», — уточнил Боярский.

    Он заключил, что Россия не может позволить себе выборочные локдауны, так как они плохо сказываются на бюджете граждан.