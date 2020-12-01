Депутат Боярский выступил против закрытия музеев и театров в пандемию

Парламентарий раскритиковал организаторов концерта Басты, который состоялся в Ледовом дворце Санкт-Петербурга 27 ноября. На видео, опубликованном артистом в соцсетях, видно, что в помещении присутствовали тысячи поклонников, которые были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Боярский признался, что не является радикальным противником концертов в эпоху пандемии. Его возмущает «появление двойных стандартов». Как считает политик, менее известные музыканты тоже должны зарабатывать. Также депутат не согласен с закрытием музеев. По его мнению, пребывание в них куда безопаснее нахождения в общественном транспорте.

«Безусловно, необходимо ограничивать количество посетителей, но 50% для театров и кинотеатров достаточно. Соблюдать меры предосторожности в этих местах проще, чем на концертах и танцполе», — уточнил Боярский.

Он заключил, что Россия не может позволить себе выборочные локдауны, так как они плохо сказываются на бюджете граждан.