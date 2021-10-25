Депутат Бессарабов ответил на слова Моргенштерна поговоркой о лающей на караван собаке

Когда общество становится оторванным от своей истории, оно рискует превратиться в зомби, заявил первый заместитель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов в ответ на заявление рэпера Моргенштерна о победе в Великой Отечественной войне. По мнению музыканта, России этим гордиться не нужно.

Бессарабов в комментарии «360» признался, что в случае с Моргенштерном сложно понять, действительно он так считает или это просто очередной вызов обществу и попытка хайпануть и пропиарить себя.

«С другой стороны, собака лает — караван идет. Надо проводить вот ту политику, которую наше государство ответственно проводит. Она направлена на то, чтобы чтить память наших предков, нашу историю, гордиться победами, которые были. Легче всего стереть в памяти то, что соединяет нас с тысячелетней историей, и вдалбливать культуру Моргенштерна, [тогда] мы будем просто зомби», — подчеркнул парламентарий.

Признание о том, что он не может понять смысл празднования Дня Победы, Моргенштерн сделал в интервью Ксении Собчак. По его словам, на это каждый год тратятся миллионы ради того, чтобы что-то доказать.

«Не знаю, может, это скрепы какие-то?» — поинтересовался он.