Депутат Бессараб: электронные паспорта в России будут выдавать с 2023 года

Гражданам России будут выдавать электронные паспорта с января 2023 года. Об этом RT рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Это нововведение будет удобно для граждан», — подчеркнула Бессараб. Она добавила, что необходимо дать людям старшего поколения освоиться в новой цифровой среде.

Парламентарий отметила, что законодательством также будут учтены варианты использования традиционного бумажного паспорта.

«Главное, чтобы это было безопасно и обеспечивало абсолютную сохранность персональных данных», — заявила Бессараб.

Электронный паспорт будет представлять собой смарт-карту, на чипе которой будет записаны все необходимые персональные данные гражданина.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что в правительстве были закрыты все разногласия по вводу электронных паспортов в РФ.