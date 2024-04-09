Общество 09 апреля 2024, 10:37 Депутат Бессараб: зарплата после введения новой системы оплаты труда не должна быть ниже

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В 2027 году на новую модель оплаты труда должны перейти сотрудники бюджетных учреждений по всей России. Зарплата после ее введения не должна быть ниже, она может быть только выше, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб Общественной Службе Новостей.

По ее словам, за равный труд должна быть равная оплата труда. При этом проблема заключается в том, что стажевые надбавки и стимулирующие выплаты должны войти в состав заработной платы без изменений.

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«По разным оценкам, чтобы ввести новую систему нужно от 60 миллиардов дополнительно в год простимулировать, в том числе через Федеральный бюджет. Таких средств сейчас нет», — отметила Бессараб.