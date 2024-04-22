Общество 22 апреля 2024, 14:29 Депутат Бессараб: зарплата курьера в 200 тыс рублей заставляет отказываться молодежь от интеллектуального труда

Читать 360tv в

Высокая зарплата курьера в больших городах заставляет молодых людей отказываться от интеллектуального труда. Такое мнение в беседе с ИА НСН озвучила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«К сожалению, даже выпускники Бауманки выходят на рынок работать курьерами. Потому что заработная плата хорошего инженера в среднем составляет 110-120 тысяч рублей, а у курьера — выше 200 тысяч рублей», — пояснила депутат.

Реклама

Член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян согласился с Бессараб и добавил, что в России ощущается острая нехватка рабочих рук в сфере строительства и других отраслей. Молодые люди, вместо того, чтобы заниматься интеллектуальным трудом, выбирают доставлять картофель фри.