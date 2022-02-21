Депутат Бессараб высказалась об идее запретить курьерам ездить по тротуарам

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить курьерам служб доставки ездить по пешеходным зонам. Об этом RT поговорил с членом комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат отметила, что резко внести такие изменения трудно, поскольку придется полностью менять правила дорожного движения. При этом она согласилась, что проблема с курьерами стоит остро.

«Она касается не только доставщиков, но и всех средств индивидуальной мобильности, которые используются сегодня в населенных пунктах, особенно в зонах отдыха. Они двигаются с большой скоростью, наносят травмы. Конечно, это требует регулирования», — заключила Бессараб.