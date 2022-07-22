Депутат Бессараб высказалась об идее ввести короткий день для именинников

Депутат Госдумы Светлана Бессараб прокомментировала идею коллеги Олега Матвейчева ввести сокращенную на час рабочую смену в день рождения. Парламентария процитировало ИА НСН.

По мнению Бессараб, подобные идеи избыточно решать на законодательном уровне. Она заметила, что есть коллективные договора и соглашения на уровне работодателя и представителей работника. Они содержат такие дополнительные социальные гарантии и льготы, не прописанные в трудовом законодательстве.

«Например, три оплачиваемых дня на заключение брака, оплачиваемый день на похороны ближайших родственников, дополнительный выходной на юбилей. В таких договорах может быть прописано и право именинника отпроситься даже на полдня раньше», — обратила внимание депутат.