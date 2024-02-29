29 февраля 2024, 16:06
Депутат Бессараб выразила уверенность в выполнении задачи по повышению МРОТ
Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что в 2030 году минимальный размер оплаты труда должен увеличиться до 35 тысяч рублей. В беседе с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала обращение российского лидера.
«Эта задача амбициозна, но уверена, что она будет выполнена, уже сегодня МРОТ составляет более 19 тысяч рублей», — отметила депутат.
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По ее словам, планировалось, что МРОТ увеличится до 30 тысяч рублей. Однако президент дал «более жесткое, более сложное» задание, высказалась парламентарий.
Депутаты
Владимир Путин
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