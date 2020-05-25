Депутат Бессараб: восстановление экономики вызовет рост зарплат

«Ограничительные меры не могли не коснуться доходов каждого из нас. Многие организации не могли работать удаленно и были вынуждены объявить время простоя. Этот период по общим стандартам — в соответствии с трудовым законодательством — оплачивается работнику как две трети от заработной платы. Были и те, кто перешел на удаленку и не смог платить премии, потому что далеко не у всех организаций сохранились доходы на том же уровне, какими они были до объявления ограничительных мер. Так или иначе у всех работающих в мире произошло снижение доходов», — заметила Бессараб.

По мнению парламентария, экономика будет восстанавливаться постепенно, а это вызовет увеличение зарплат. Она добавила, что распространение удаленной работы также может спровоцировать рост зарплат.

«Многим работодателям, кто ушел на удаленный режим и успешно поработал, это пришлось по душе. Организации сегодня задумываются, чтобы перевести работников на такой формат работы на постоянной основе. При этом предлагается даже повышение зарплаты, потому что при отказе от аренды помещения и оплаты коммунальных услуг за него многие работодатели выигрывают. Они понимают, что сотрудники в таком режиме не стали работать хуже, а наоборот — у кого-то прибавилась производительность труда, так как не теряется время на поездки», — подчеркнула Бессараб.

Депутат уточнила, что в Госдуме работают над законопроектами, которые позволят регулировать рабочие часы при дистанционном формате.

«Работодатели взяли за практику звонить в любое время и давать задачи своим работникам, что, конечно, нужно прекратить», — заверила Бессараб.