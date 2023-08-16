Общество 16 августа 2023, 18:53 Депутат Бессараб: сегодня достаточно благоприятная для работников ситуация на рынке труда

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На сегодняшний день складывается достаточно благоприятная ситуация для работников на рынке труда. Об этом в разговоре с ИА НСН сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Эксперты сообщают, что уровень безработицы в России достиг значений ниже допандемийных.

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«К примеру, на представленное количество вакансий в четыре-пять раз меньше заявок по трудоустройству… На ключевых позициях 0,2% безработица», — добавила депутат.

Бессараб подчеркнула, что в сложившихся условиях работодатели будут вынуждены корректировать зарплаты под ожидания работников.