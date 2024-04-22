Общество 22 апреля 2024, 14:25 Депутат Бессараб: регионы выделяют дополнительные бюджеты для привлечения подростков на рынок труда

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что регионы стали выделять дополнительные бюджеты для привлечения подростков на рынок труда. Взаимодействие с такими сотрудниками вызывает свои сложности, отметила депутат в пресс-центре ИА НСН.

«Подростки — это сокращенная продолжительность рабочего времени, это дополнительный контроль со стороны органов опеки и попечительства, дополнительный контроль со стороны государства. Это, честно говоря, большая головная боль для регионов», — пояснила парламентарий.

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Однако большинство субъектов все же оказывают поддержку молодежи. Благодаря этому несовершеннолетние приучаются к труду и находят выходы из сложных жизненных ситуаций, заключила Бессараб.