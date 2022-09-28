Депутат Бессараб рассказала, в каких случаях мобилизованных можно избавить от штрафов ГИБДД | 360°

Общество 28 сентября 2022, 16:39 Поделиться Telegram

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Viber Депутат Бессараб рассказала, в каких случаях мобилизованных можно избавить от штрафов ГИБДД

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Снимать с россиян, попавших под частичную мобилизацию, штрафы ГИБДД, можно в том случае, если нарушение не привело к серьезным последствиям. Об этом в разговоре с RT сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, амнистия по штрафам за нарушение ПДД возможна, если правонарушение было административным и не нанесло вреда участникам дорожного движения.

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Депутат также напомнила, что в Госдуме собираются рассмотреть законопроект о предоставлении мобилизованным кредитных каникул.

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«Сегодня законопроект будет принят во втором чтении, будем надеяться, что и в окончательном, третьем чтении», - рассказала она.

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