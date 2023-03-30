Общество 30 марта 2023, 15:27 Депутат Бессараб рассказала, когда в России могут ввести 36-часовую рабочую неделю

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В России обсуждают инициативу перехода на 36-часовую рабочую неделю, и это может произойти уже в ближайшие три года. Об этом «Вечерней Москве» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, сначала в России работодателям предложат добровольно поучаствовать в эксперименте с сокращением рабочего дня по пятницам на четыре часа. Если он пройдет успешно, законопроект подготовят и рассмотрят в Госдуме.

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Светлана Бессараб подчеркнула, что сокращение рабочих часов не отразится на зарплате работников.

«Как показывает практика, сотрудники, понимая, что им дается возможность прийти домой чуть раньше, работают интенсивнее, отказываются от избыточных перерывов, сидения в соцсетях и ненужных разговоров», — заявила депутат.

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