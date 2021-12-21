Депутат Бессараб прокомментировала законопроект о ежемесячных выплатах семьям с детьми

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT прокомментировала законопроект, предлагающий ежемесячно выплачивать всем семьям с детьми по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Авторы законопроекта предлагают ввести такую меру поддержки с начала 2022 года.

Депутат отметила, что далеко не все семьи нуждаются в дополнительных деньгах. По ее мнению, лучше целенаправленно оказывать поддержку малоимущим семьям, чем «разбрасывать» деньги.

«Необходимо не веерно разбрасывать деньги, это может привести только к риску инфляции, а именно предоставлять помощь тем семьям, которые нуждаются… К этому нужно подходить очень взвешенно», — сказала Бессараб.