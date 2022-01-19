Депутат Бессараб прокомментировала закон о педофилах

Депутаты Государственной думы во втором чтении одобрили законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Об этом РИА ФАН поговорило с депутатом Госдумы Светланой Бессараб.

Согласно законопроекту, пожизненное лишение свободы грозит за повторное сексуальное насилие в отношении детей младше 18 лет, а также в случаях, когда жертвами стали два или более ребенка.

Светлана Бессараб подчеркнула, что это очень важный закон, поскольку дети и их безопасность является одной из самых главных ценностей, и объяснила, почему такую меру наказания не ввели за первое преступление.

«Мы не вводим это в случае первого преступного деяния не из жалости к педофилам, а просто с целью сохранения жизни этих детей. Если такой преступник будет осознавать, что в любом случае он подвергнется самому жестокому наказанию — например, многие предлагают возродить для них смертную казнь — то мы понимаем, что они просто не будут оставлять в живых свои жертвы», — сказала депутат.