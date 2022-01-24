Депутат Бессараб прокомментировала предложение расширить выплаты по уходу за престарелыми

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT прокомментировала предложение расширить перечень получателей выплат по уходу за престарелыми. Ранее депутат Госдумы Яролслав Нилов предложил распространить эти выплаты на ухаживающих за одинокими пенсионерами старше 70 лет.

«У нас действует программа по системе долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять за собой уход. Конечно, необходимо эту практику распространять на все регионы России», — сказала Бессараб.

Она добавила, что критерием должен быть не возраст, а состояние здоровья нуждающегося в уходе человека.

«Будет ли это после 70 лет, либо это будет с учетом жизненной необходимости, потому что бывают ситуации, когда человек и в 65 лет уже не может за собой ухаживать, а бывает в 80 лет человек достаточно бодр», — отметила депутат.