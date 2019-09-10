Депутат Бессараб призвала не бояться прогресса и роботизации
Член думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб обсудила с РИА ФАН исследование РАНХиГС, в котором говорится, что через десять около половины россиян лишатся работы из-за внедрения роботов.
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Парламентарий не увидела в прогнозе исследователей причин для волнения. Она напомнила, что в стране существует нацпроект, в рамках которого предполагается вложение государственных денег в переобучение населения и повышение квалификации. Бессараб заверила, что ничего «сверхъестественного не нужно» для участия в этих мероприятиях.
«Сначала предприятия подают заявку, принимают участие и с помощью федеральных или региональных бюджетных средств автоматизируют свое производство», — пояснила депутат.
Она добавила, что не нужно бояться цифровизации и прогресса, поскольку в будущем жизнь будет гораздо комфортнее и качественнее.