Депутат Бессараб призвала не бояться прогресса и роботизации

К 2030 году машины лишат работы каждого второго россиянина Подробнее

Парламентарий не увидела в прогнозе исследователей причин для волнения. Она напомнила, что в стране существует нацпроект, в рамках которого предполагается вложение государственных денег в переобучение населения и повышение квалификации. Бессараб заверила, что ничего «сверхъестественного не нужно» для участия в этих мероприятиях.

«Сначала предприятия подают заявку, принимают участие и с помощью федеральных или региональных бюджетных средств автоматизируют свое производство», — пояснила депутат.

Она добавила, что не нужно бояться цифровизации и прогресса, поскольку в будущем жизнь будет гораздо комфортнее и качественнее.