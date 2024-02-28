Общество 28 февраля 2024, 14:37 Депутат Бессараб предложила отпускать кормящих мам с работы на один час раньше

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила принять меру, позволяющую кормящим мамам уходить с работы на один час раньше. Об этом сообщил сайт «Москва 24».

По ее словам, мамы, которые не кормят детей грудным молоком, будут иметь возможность проводить больше времени с ребенком.

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«Наверняка, пока она на работе, кто-то ухаживает за ребенком и наверняка есть возможность покормить либо смесью, либо сцеженным грудным молоком», — добавила Бессараб.