Общество 16 февраля 2024, 15:51 Депутат Бессараб: правительство РФ усовершенствует условия программ поддержки семей

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать условия программ помощи молодым семьям, семьям с детьми и многодетным. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT.

Депутат также добавила, что на 2024 год запланированы мероприятия, направленные на поддержку репродуктивного здоровья молодежи, а также развитие института семьи.