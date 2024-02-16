16 февраля 2024, 15:51
Депутат Бессараб: правительство РФ усовершенствует условия программ поддержки семей
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать условия программ помощи молодым семьям, семьям с детьми и многодетным. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT.
Депутат также добавила, что на 2024 год запланированы мероприятия, направленные на поддержку репродуктивного здоровья молодежи, а также развитие института семьи.
Семья
Депутаты
Реклама
Реклама