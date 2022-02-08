Депутат Бессараб посчитала правильной идею об увеличении не облагаемой налогом суммы вкладов семьи

Член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб обсудила с RT предложение коллег поднять до двух миллионов не облагаемую налогом совокупную сумму вкладов семьи, оформленных на одного или обоих супругов.

По мнению депутата, эта инициатива является правильной. Она отметила, что необходимо обеспечить семью такой возможностью, так как это поспособствует семейным вложениям.

«Нужно внимательно рассмотреть предложение со всех сторон, со всех точек зрения. Дать возможность семье получать вполне небольшие доходы», — обратила внимание парламентарий.