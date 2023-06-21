Общество 21 июня 2023, 15:37 Депутат Бессараб поддержала программу по субсидированию арендного жилья

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала инициативу Минстроя внедрить в России программу по субсидированию платы за аренду жилья. Об этом написал RT.

Как отметила политик, благодаря программе у граждан появится больше возможностей приобрести свое жилье.

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«Как пилотный проект она уже себя оправдала. Конечно, это серьезно поддержит и позволит сформировать ипотечные взносы и приобрести свое жилье», — сказала депутат.

Ранее Минстрой предложил ввести программу по субсидированию платы за аренду жилья для людей не старше 35 лет.