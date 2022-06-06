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    06 июня 2022, 17:59

    Депутат Бессараб поддержала инициативу использовать маткапитал для лечения детей

    Полина Гребенщикова

    Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова предложила рассмотреть возможность разрешить использовать средства материнского капитала для оказания медицинской помощи детям. В разговоре с RT эту идею поддержала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

    Эта тема неоднократно обсуждалась в Госдуме, ее уже поддержала партия «Единая Россия», отметила Бессараб. Она добавила, что при принятии новых норм нужно определить критерии оказания медицинской помощи.

    «Большая часть медицинских услуг в России оказывается бесплатно. Возникает вопрос: в каких случаях предоставлять медицинскую помощь платно, а в каких бесплатно. Те вопросы, которые регулируются с помощью благотворительного фонда, можно было бы решать путем привлечения материнского (семейного) капитала. Это очень актуальный вопрос», — заключила Бессараб.