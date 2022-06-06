Депутат Бессараб поддержала инициативу использовать маткапитал для лечения детей

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова предложила рассмотреть возможность разрешить использовать средства материнского капитала для оказания медицинской помощи детям. В разговоре с RT эту идею поддержала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Эта тема неоднократно обсуждалась в Госдуме, ее уже поддержала партия «Единая Россия», отметила Бессараб. Она добавила, что при принятии новых норм нужно определить критерии оказания медицинской помощи.

«Большая часть медицинских услуг в России оказывается бесплатно. Возникает вопрос: в каких случаях предоставлять медицинскую помощь платно, а в каких бесплатно. Те вопросы, которые регулируются с помощью благотворительного фонда, можно было бы решать путем привлечения материнского (семейного) капитала. Это очень актуальный вопрос», — заключила Бессараб.