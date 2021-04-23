Депутат Бессараб поддержала идею упростить покупку жилья за маткапитал

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала идею убрать временное ограничение на использование материнского капитала для приобретения жилья без ипотеки, сообщил сайт RT.

«Сегодня уже многие цели, для которых может использоваться материнский капитал, не предполагают ожидания исполнения ребенку трех лет. Например, можно получить поддержку по адаптацию детей-инвалидов с первого дня жизни», — напомнила парламентарий.

По ее мнению, разумным было бы расходовать средства материнского капитала сразу с момента рождения наследника. Как считает Бессараб, такая позиция не идет вразрез со смыслом соответствующего закона.