Общество 01 апреля 2024, 13:30 Депутат Бессараб поддержала идею об ужесточении наказания для электросамокатчиков-нарушителей

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Предложение об ужесточении наказания за дорожные нарушения для водителей электросамокатов поступило в Госдуму. В беседе с RuNews24.ru инициативу прокомментировала депутат ГД Светлана Бессараб.

Она отметила, что полностью поддерживает предложение.

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«Часто пользователи электросамокатов не осознают, какую они создают угрозу для безопасности других людей, включая самих себя», — заявила парламентарий.

А вот запрещать данный вид транспорта — не самый лучший путь, добавила Бессараб. По ее мнению, лучше выделить дополнительные специализированные дорожки в парковых зонах.