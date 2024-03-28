Общество 28 марта 2024, 16:43 Депутат Бессараб поддержала идею об учреждении госнаграды за героизм для несовершеннолетних

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В России много правильно воспитанных детей, которые совершают настоящие подвиги, поэтому было бы верным решением учредить для них специальную награду. Таким мнением с RT поделилась член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что примеров детского героизма очень много. В частности, показательными стали поступки несовершеннолетних сотрудников, которые помогали выводить посетителей во время теракта в Crocus City Hall.

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«Я считаю, это шикарное предложение. Его действительно нужно рассмотреть на самом высоком уровне и реализовать», — заявила Бессараб.

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