Депутат Бессараб поддержала идею о новой выплате для медиков, борющихся с ковидом

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб одобрила идею депутата Госдумы Василия Власова материально поддержать детей из семей медработников, занятых лечением больных коронавирусом. По ее словам, надбавки, которые сейчас получают медики, недостаточны. Об этом написал RT.

«Я думаю, что это хорошая идея. В любом случае необходимо продолжить практику, когда наши медицинские работники, работающие в „красных зонах“, и социальные работники, которые также помогают, работая в стационарных организациях социального обслуживания заболевших коронавирусной инфекцией граждан, должны получать дополнительные выплаты. И они сегодня получают из федерального бюджета специальные надбавки к заработной плате за особые условия труда», — пояснила депутат.

Она отметила, что этих выплат все равно недостаточно, чтобы «компенсировать детям отсутствие дома родителей». На ее взгляд, было бы здорово также предусмотреть путевки, например, на оздоровительный отдых. Можно выделить средства из бюджета и дать возможность мамам вместе с детьми отдохнуть и поправить здоровье, а также эмоциональное состояние в семье.