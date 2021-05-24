Депутат Бессараб перечислила самые востребованные профессии в России

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала о самых востребованных профессиях в нашей стране, написал сайт URA.ru.

«У меня есть данные по востребованным специальностям. Это курьер, водитель, бухгалтер, арт-дизайнер и IT-дизайнер», — уточнила парламентарий.

Она отметила, что этим профессиям могут обучить в центре занятости. Международный HR-консультант Зулия Лоикова добавила, что в России много вакансий дальнобойщика, токаря, фрезеровщика, слесаря, электрика и сантехника. По словам эксперта, зарплата на таких должностях доходит до 350 тысяч рублей. Проблема в том, что старые специалисты не готовы переучиваться, а молодежи быстро надоедает такая работа.

Как считает зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова, в будущем самыми востребованными станут IT-специалисты, робототехники и обслуживающий персонал для беспилотного общественного транспорта. Труднее всего устроиться на работу будет юристам и специалистам по государственному и муниципальному управлению.