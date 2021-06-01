Депутат Бессараб оценила предложение ввести в РФ отцовский капитал

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала инициативу о введении в России отцовского капитала для многодетных семей, написал сайт RT.

По ее словам, реализовать эту идею в настоящее время не так просто.

«Дополнительное введение мер государственной поддержки осложняется экономической ситуацией. Нужно также отметить, что с 1 июля начнут действовать законы по поддержке беременных женщин, по поддержке одиноких родителей, воспитывающих детей», — заметила парламентарий.

Как она уточнила, многие меры поддержки, которые введены в период пандемии, продолжают действовать и будут индексироваться. Бессараб уверена, что сейчас важно осторожно подходить к подобным предложениям. Депутат добавила, что наша страна все время развивается в направлении защиты материнства и детства. Речь идет о материнском капитале и вычете по ипотечному кредиту.