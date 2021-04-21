Депутат Бессараб оценила предложение ужесточить правила работы профсоюзов

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила инициативу директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова о ликвидации политических профсоюзов с финансированием из-за рубежа, написал сайт RT.

«Необходимо еще раз все взвесить, но если „Альянс врачей“* будет продолжать деятельность, нацеленную на подрыв российской экономики, на подрыв основ конституционного строя, то, конечно, это уже не профсоюзная деятельность», — заметила депутат.

Она подчеркнула, что основной целью работы профсоюзов является защита прав работников конкретного предприятия. По словам парламентария, при несоответствии деятельности решением проблемы будет заниматься Минюст.

*«Альянс врачей» — организация, которую Минюст России включил в реестр выполняющих функции иностранного агента НКО.