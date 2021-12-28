Депутат Бессараб оценила предложение разрешить использовать маткапитал на лечение ребенка

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT прокомментировала предложение разрешить использовать средства материнского капитала на дорогостоящее лечение ребенка. С такой идеей выступила уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Бессараб назвала идею правильной, поскольку родители тяжелобольных детей часто предпочитают платное лечение, чтобы не стоять в очередях на оказание медицинских услуг — так можно сэкономить время и спасти жизнь.

«Сегодня можно расходовать маткапитал на приобретение жилья, строительство, реабилитацию ребенка-инвалида, обучение одного из детей, пенсию для мамы, помощь семье… Я думаю, что лечение — это не менее значимая цель», — сказала депутат.