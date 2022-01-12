Депутат Бессараб оценила предложение проиндексировать пенсии выше уровня инфляции

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT прокомментировала решение Владимира Путина проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции. Она отметила, что это очень актуальная идея.

Бессараб указала на то, что привести индексацию пенсий в соответствие с инфляцией президент поручил еще в ноябре 2021 года.

«Мы помним, что Владимир Владимирович обратил внимание правительства на то, что планируется индексация пенсий на 5,9% — немножко выше прогнозного на тот период времени значения инфляции… Но уже в ноябре процент показывал выше 7%, и тогда наш президент поручил правительству отработать соответствующие предложения с тем, чтобы пенсионеры не потеряли свои реальные доходы в результате роста цен на товары и услуги выше, чем прогнозные значения», — сказала депутат.