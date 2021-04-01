Депутат Бессараб оценила минимальную стоимость пачки сигарет

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отреагировала на новость о том, что в России с 1 апреля будет установлена минимальная цена пачки сигарет на уровне 108 рублей, написал сайт RT.

«На мой взгляд, любые стремления к здоровому образу жизни уже нам помогают, потому что, когда запрещалось курить в общественных местах, сначала это воспринималось с недоверием, что это не поможет никоим образом решить проблему здорового образа жизни и отказа от вредных привычек», — пояснила парламентарий.

По ее словам, большое число граждан нашей страны уже отказались от этой вредной привычки. Как заметила Бессараб, в России дорожают сигареты, зато дешевеет здоровый образ жизни. Так, если человек заключил договор со спортивной организацией и занимается спортом, он может сделать налоговый вычет.