Общество 22 мая 2023, 17:44 Депутат Бессараб оценила инициативу сделать в России шестидневную рабочую неделю Депутат Бессараб: продление рабочей недели вряд ли поможет действующей армии

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Депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с «Ридусом» прокомментировала предложение Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма сделать в России шестидневную рабочую неделю.

По ее словам, продление рабочей недели вряд ли чем-то поможет действующей армии в зоне СВО.

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«Сегодня структура российской экономики такова, что далеко не всегда работодателем является государство, а частный бизнес далеко не всегда работает в пользу СВО», — сообщила политик.

Ранее в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратились к министру труда Антону Котякову с предложением продлить рабочую неделю до шести дней.