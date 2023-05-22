22 мая 2023, 17:44
Депутат Бессараб оценила инициативу сделать в России шестидневную рабочую неделю
Депутат Бессараб: продление рабочей недели вряд ли поможет действующей армии
Депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с «Ридусом» прокомментировала предложение Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма сделать в России шестидневную рабочую неделю.
По ее словам, продление рабочей недели вряд ли чем-то поможет действующей армии в зоне СВО.
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«Сегодня структура российской экономики такова, что далеко не всегда работодателем является государство, а частный бизнес далеко не всегда работает в пользу СВО», — сообщила политик.
Ранее в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратились к министру труда Антону Котякову с предложением продлить рабочую неделю до шести дней.
Госдума РФ
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