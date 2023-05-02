Общество 02 мая 2023, 13:02 Депутат Бессараб оценила идею создать для детей бесплатные секции технической направленности

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала хорошим предложение депутата Ивана Сухарева возродить в России сеть бесплатных технических кружков для детей. Об этом написал RT.

По ее словам, дети должны заниматься прогрессивными вещами.

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«Безусловно, детям необходимо заниматься всем прогрессивным. Хотелось бы, чтобы в каждый уголок России, самый маленький и отдаленный населенный пункт дошли новые технологии», — отметила политик.

Бессараб напомнила, что в России уже создали так называемые «Кванториумы», в которых работают высокотехнологичные кружки. Там дети изучают технологические процессы и могут создавать что-то новое.