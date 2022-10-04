Депутат Бессараб оценила идею создания онлайн-ресурса для поиска госпитализированных | 360°

Общество 04 октября 2022, 13:37 Поделиться Telegram

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Viber Депутат Бессараб оценила идею создания онлайн-ресурса для поиска госпитализированных

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT прокомментировала идею создания единого интернет-ресурса для поиска госпитализированных. С таким предложением ранее выступил депутат Госдумы Василий Власов.

Бессараб согласилась, что стоит объединить базы медицинских учреждений, чтобы было удобнее узнавать, в какой больнице находится родственник, однако отметила, что родственникам госпитализированных обычно сразу сообщают о произошедшем.

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Она также выразила обеспокоенность, что подобный ресурс может привести к разглашению врачебной тайны.

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«Ведь каждый человек имеет право на приватность. На то, чтобы никто, кроме самого-самого близкого, его доверителя, не знал о том, что он болен. На мой взгляд, над этой инициативой стоит очень потрудиться», — сказала депутат.

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