Депутат Бессараб оценила идею создания онлайн-ресурса для поиска госпитализированных | 360°

Все новости

Спецоперация

04 октября 2022, 14:35

Путин подписал указ о праве срочников заключать контракт о службе в ФСБ

Мир

04 октября 2022, 14:35

Утечки на «Северных потоках» взбудоражили Германию. Теперь Европа может перестать помогать Украине

Реклама

Эксклюзив

04 октября 2022, 14:31

«К старости осталась пустышкой и хабалкой». Соседов напомнил Пугачевой, что «рабы и холопы» дали ей популярность

Подмосковье

04 октября 2022, 14:25

Новая детская игровая зона появилась в парке «Фабричный» в Дедовске

Эксклюзив

04 октября 2022, 14:22

«Стрельба не подтверждается». Источник «360» рассказал о конфликте в центре Москвы

Деньги

04 октября 2022, 14:19

Участникам СВО разрешили выплачивать ипотеку во время кредитных каникул

Власть

04 октября 2022, 14:18

Замглавы МИД напомнил, что у России много друзей и партнеров

Подмосковье

04 октября 2022, 14:12

Волонтеры объявили в Балашихе сбор гуманитарной помощи мобилизованным

Здоровье

04 октября 2022, 14:08

Онлайн-продажу лекарств по рецептам запустят в Подмосковье. Депутат Чаплин рассказал об эксперименте

Общество

04 октября 2022, 13:37

Депутат Бессараб оценила идею создания онлайн-ресурса для поиска госпитализированных

Читать 360tv в

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT прокомментировала идею создания единого интернет-ресурса для поиска госпитализированных. С таким предложением ранее выступил депутат Госдумы Василий Власов.

Бессараб согласилась, что стоит объединить базы медицинских учреждений, чтобы было удобнее узнавать, в какой больнице находится родственник, однако отметила, что родственникам госпитализированных обычно сразу сообщают о произошедшем.

Реклама

Она также выразила обеспокоенность, что подобный ресурс может привести к разглашению врачебной тайны.

Реклама

«Ведь каждый человек имеет право на приватность. На то, чтобы никто, кроме самого-самого близкого, его доверителя, не знал о том, что он болен. На мой взгляд, над этой инициативой стоит очень потрудиться», — сказала депутат.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама