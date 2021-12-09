Депутат Бессараб оценила идею проводить лекции о пользе вакцинации в трудовых коллективах

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT прокомментировала предложение проводить в трудовых коллективах лекции о пользе вакцинации. Дать такие рекомендации работодателям ранее предложил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Бессараб согласилась, что такая инициатива принесет пользу в текущих условиях, но подчеркнула, что подобные мероприятия должны оставаться добровольными как для работодателей, так и для сотрудников.

«Как предложение, а не обязательство, оно вполне объективно является сейчас актуальным. Если же это вгоняет в обязанность работодателя, то, на мой взгляд, пока нет предпосылок для того, чтобы обязывать работодателя проводить какие-то дополнительные собрания», — сказала депутат.