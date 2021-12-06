Депутат Бессараб оценила идею повысить выплаты по больничному работающим студентам

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT прокомментировала идею повысить выплаты по больничным работающим студентам до 100% среднего заработка. С таким предложением ранее выступил депутат Иван Сухарев.

Бессараб согласилась, что студентам, особенно работающим, необходима дополнительная поддержка. Однако рассматривать такие меры нужно учитывая стипендию студентов. Она отметила, что студент и молодой специалист, впервые устроившийся на работу, относятся к одной категории по оплате больничных листов, но при реализации предложенной инициативы специалист получит выплаты меньше, чем студент.

«То есть необходимо все учесть, обсудить с профессиональным сообществом, после этого принимать уже решение», — сказала депутат.