Депутат Бессараб оценила идею изменить порядок определения проживания детей после смерти родителя

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила предложение уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан Ирины Волынец изменить правила определения проживания ребенка после смерти одного из родителей. Об этом написал RT.

Депутат считает, что такие изменения вряд ли возможны, поскольку каждую отдельную историю решает суд.

«Дело в том, что каждый раз — это индивидуальное решение суда. И нужно учитывать все обстоятельства. Ребенок сможет определить, с кем хочет остаться, уже после наступления определенного возраста, а в малолетнем возрасте он не может принять самостоятельное решение», — сказала она.

Бессараб отметила, что суд принимает решение, с кем останется ребенок, исходя из многих факторов, начиная от финансового достатка и закачивая возможным проведением психологической экспертизы.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести обязательную психолого-педагогическую экспертизу ребенка в случае смерти родителя, с которым он проживал.